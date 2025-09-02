На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о единстве лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС

WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди на саммите ШОС отправили мощный сигнал США
Смирнов Владимир/ТАСС

Лидеры России, Китая и Индии, продемонстрировавшие единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отправили «мощный сигнал» Соединенным Штатам. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС взялись за руки и пообещали сотрудничать. Такое проявление единства стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как американский президент Дональд Трамп стремится сдерживать Китай, разорвать связи Москвы и Пекина и заставить Индию отказаться от импорта российской нефти.

2 сентября министр финансов США Скотт Бессент назвал показной встречу Си Цзиньпина, Моди и Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

До этого советник Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что не понимает, зачем такой «отличный лидер» как Моди «водится с Путиным».

Ранее Лавров рассказал о главном результате саммитов ШОС в Китае.

Визит Путина в Китай
