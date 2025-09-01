Путин прибыл в Пекин из Тяньцзиня

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Об этом сообщает ТАСС.

Кортеж российского президента прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Отмечается, что дорога от Тяньцзиня до Пекина заняла около 1 часа 10 минут.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

В Китае президент России проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

В Пекине Путин станет гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице Китая у него продолжается марафон двусторонних переговоров.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.