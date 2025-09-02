На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин оценил трехсторонние проекты с участием КНР, России и Монголии

Си Цзиньпин: Китай ценит трехсторонние проекты с участием России и Монголии
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти уделяют значительное внимание трехсторонним торгово-экономическим и культурно-гуманитарным проектам, реализуемым совместно с Россией и Монголией. Слова политика приводит ТАСС.

«В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается, оно принесло реальные плоды», — отметил глава КНР.

Выступая на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в пекинском Доме народных собраний, Си Цзиньпин подчеркнул, что торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество придало новый импульс взаимодействию трех стран.

Он также отметил, что эти проекты являются ключевыми в рамках программы создания экономического коридора Китай — Монголия — Россия, и подчеркнул, что Китайская сторона это высоко ценит.

До этого в ходе встречи с лидерами Монголии и Китая Путин заявил о стремлении России к углублению и расширению связей как с Улан-Батором, так и с Пекином.

Ранее в США заявили о единстве лидеров России, Китая и Индии.

Визит Путина в Китай
