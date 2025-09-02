На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о стремлении к развитию отношений с КНР и Монголией

Путин: Москва стремится к развитию отношений с Улан-Батором и Пекином
В ходе трехсторонней встречи с лидерами Монголии и Китая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о стремлении России к углублению и расширению связей как с Монголией, так и с Китайской Народной Республикой (КНР). Слова российского лидера приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что для России приоритетным является построение взаимовыгодных, равноправных и всесторонних отношений с партнерами.

«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил важность постоянного развития сотрудничества по новым направлениям.

Накануне Путин прибыл в Пекин, где 3 сентября пройдет парад с участием председателя КНР Си Цзиньпина и глав других государств. В ходе церемонии Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные подразделения и новейшие рода войск, представив 45 расчетов,

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

