На экс-премьера Чехии напали на митинге

ČTK: экс-премьера Чехии Бабиша ударили по голове на предвыборном митинге
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

На бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша напали на предвыборном митинге оппозиционного политического движения ANO, которое он возглавляет. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря партии Мартина Водичку.

«На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга», — говорится в публикации.

По информации агентства, кто-то сзади ударил Бабиша металлическим предметом по голове. После этого политик уехал в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. По словам депутата от ANO Алеша Юхелки, Бабишу сделали рентген, других подробностей о его состоянии он не сообщил, лишь выразив надежду, что с политиком все будет в порядке.

Новостной портал Novinky уточнил, что нападавший ударил Бабиша костылем по голове. Инцидент произошел в селе Добра на северо-востоке республики.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил лидера оппозиционного движения ANO Бабиша в помощи президенту России Владимиру Путину из-за антиукраинской риторики. По данным Politico, Бабиш выступил против инициативы Праги по передаче боеприпасов Киеву и повышения расходов на оборону, чем вызвал гнев Фиалы. Кроме того, оппозиционер говорил о мире на Украине безо всяких условий, отметили в статье.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что экс-премьер Бабиш при социализме был агентом ГБ.

