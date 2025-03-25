Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил лидера оппозиционного движения ANO и экс-премьера Андрея Бабиша в помощи российскому лидеру Владимиру Путину из-за антиукраинской риторики. Его слова приводит Politico.

Фиала указал, что Бабиш выступает против инициативы Праги по передаче боеприпасов Украине и повышения расходов на оборону, а также говорит о мире на Украине безо всяких условий.

«Он помогает Владимиру Путину, это ясно видно», — утверждает Фиала.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что страны Запада преступно недооценивают влияние российского лидера Владимира Путина в Европе и за ее пределами. В материале отмечается, что «длинная рука Владимира Путина простирается от Австрии вглубь Кавказа» и это «угроза, которую на Западе до сих пор преступно недооценивают».

В свою очередь телеканал CNN писал, что разногласия среди союзников Киева идут на пользу президенту России Владимиру Путину.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.