Глава МИД Чехии заявил, что экс-премьер Бабиш при социализме был агентом ГБ

Бывший премьер-министр Чехии и уроженец Словакии Андрей Бабиш был агентом государственной безопасности (ГБ) в период социализма под псевдонимом «Буреш», а заявление МВД Словакии об отсутствии этой информации стало результатом политической сделки между министерством и Бабишем. С таким заявлением выступил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает РИА Новости.

По словам Липавского, министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток достиг соглашения с председателем наиболее влиятельного оппозиционного движения в Чехии — Бабишем.

Липавский упомянул, что ему удалось найти архивные материалы, включая десятки записей встреч и отчетов, которые косвенно подтверждают службу Бабиша в ГБ.

«Нужно будет изучить также архивы ГБ. Вы увидите детальные свидетельства деятельности агента «Буреша». Мы уверены, что это был Андрей Бабиш», — добавил он.

В настоящее время Бабиш живет в Чехии, является успешным бизнесменом и миллиардером, а также руководит оппозиционным движением ANO («Акция недовольных граждан»).

До этого Липавский назвал Бабиша угрозой безопасности из-за пацифистских высказываний по украинскому вопросу.

Ранее Бабиш заявил, что ему пришло письмо с патроном и угрозами.