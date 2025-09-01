На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о блокировке Индией заявки Азербайджана на вступление в ШОС

AnewZ: Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в ШОС
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на правах полноправного члена. Об этом сообщает азербайджанское издание AnewZ со ссылкой на источники.

Сообщается, что решение Индии связано с союзническими отношениями между Азербайджаном и Пакистаном. При этом, по данным собеседника агентства, Китайская народная республика (КНР) поддержала заявку Баку.

«Один из источников заявил, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а скорее демонстрирует международному сообществу «ограниченный и недальновидный характер политики Индии», — говорится в материале.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией. Политик подчеркнул, что Индия пытается мстить республике на международных площадках из-за поддержки, которую она оказывает Пакистану. Он назвал эти попытки «бессмысленными», поскольку братские отношения Баку и Исламабада «стоят превыше всего».

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

В настоящее время Азербайджан является партнером по диалогу ШОС, но стремится получить статус страны-наблюдателя.

Ранее лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана обсудили трехстороннее сотрудничество.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами