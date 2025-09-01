На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

Алиев: Индия мстит Азербайджану за поддержку Пакистана
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией. Об этом сообщило издание Minval.

Алиев заявил, что Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках из-за поддержки, которую республика оказывает Пакистану. Он назвал эти попытки «бессмысленными», поскольку братские отношения Баку и Исламабада «стоят превыше всего».

Также во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммад Шахбаз Шарифом Алиев обсудил пути развития экономических связей между странами.

Конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся в мае после теракта в индийской части Кашмира. В течение четырех дней стороны обменивались авиаударами, ракетными и артиллерийскими обстрелами. 10 мая было объявлено о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп выступил посредником в конфликте между Индией и Пакистаном. По данным The New York Times, в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский лидер заявил, что именно он предотвратил военное столкновение, и отметил, что Пакистан готов выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. В свою очередь Моди отказался это делать. Позже обострение в отношениях США и Индии дополнили торговые разногласия и новые тарифы Вашингтона из-за закупки Нью-Дели российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Пакистана обратился к Путину с просьбой о помощи из-за конфликта с Индией.

Конфликт Индии и Пакистана
