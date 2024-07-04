Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана обсудили трехстороннее сотрудничество

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в Астане обсудили сотрудничество в области обороны и оборонной промышленности. Об этом сообщает сайт главы Азербайджана.

Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На ней были затронуты вопросы трехстороннего сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности. Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана особо отметили значение состоявшихся в 2021 году учений спецназа трех государств под лозунгом «Три брата». Было принято решение придать совместным военным учениям регулярный характер.

Также обсуждалось создание тремя государствами совместного производства в оборонной промышленности.

Алиев, Эрдоган и Шариф провели обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в гуманитарной и других сферах.

До этого Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили повышение статуса Азербайджана в ШОС.

Ранее помощник Путина назвал ШОС одной из опор нового мирового порядка.