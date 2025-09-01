Кремль прокомментировал реакцию Запада на рукопожатие Путина, Си и Моди

Песков о реакции Запада на рукопожатие Путина, Си и Моди: мы занимаемся делами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о реакции западных стран на рукопожатие лидеров России, КНР и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, заявил, что необходимо отходить от подхода «как это видится на Западе». Его слова приводит РИА Новости.

«Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку», — сказал он.

Песков добавил, что сначала в сеть выложили старые кадры, после чего была опубликована актуальная видеозапись.

Представитель Кремля также назвал важными встречи Путина с Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Переговоры президента РФ и премьер-министра Индии на полях саммита ШОС состоялись 1 сентября. Во время встречи Моди отметил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу. Также глава индийского правительства заявил, что ждет визита Путина в республику в декабре текущего года.

Ранее Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле.