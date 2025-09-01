На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моди обозначил ценность сотрудничества между Россией и Индией

Моди: сотрудничество с РФ имеет большое значение для глобальной стабильности
true
true
true
close
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу», — заявил он.

Российский лидер в ходе переговоров отметил, что сотрудничество между странами активно развивается и берет основу в привилегированном стратегическом партнерстве. По его словам, между РФ и Индией налажено многоуровневое взаимодействие, включая торгово-экономический вопрос и туристические обмены.

Глава государства подчеркнул, что 21 декабря исполнится 15 лет с момента принятия совместного заявления о переходе стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал, что президент РФ и премьер-министр Индии около часа беседовали тет-а-тет в автомобиле. Только после этого они направились на место проведения переговоров.

Ранее в Кремле объяснили причину появления китайских номеров на машине Путина.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами