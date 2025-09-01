Моди обозначил ценность сотрудничества между Россией и Индией

Тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу», — заявил он.

Российский лидер в ходе переговоров отметил, что сотрудничество между странами активно развивается и берет основу в привилегированном стратегическом партнерстве. По его словам, между РФ и Индией налажено многоуровневое взаимодействие, включая торгово-экономический вопрос и туристические обмены.

Глава государства подчеркнул, что 21 декабря исполнится 15 лет с момента принятия совместного заявления о переходе стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал, что президент РФ и премьер-министр Индии около часа беседовали тет-а-тет в автомобиле. Только после этого они направились на место проведения переговоров.

Ранее в Кремле объяснили причину появления китайских номеров на машине Путина.