Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле

Зарубин: почти час лидеры России и Индии общались в «Аурусе» с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди почти час провели в автомобиле и разговаривали. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Почти час лидеры России и Индии общались в «Аурусе» с глазу на глаз», — написал журналист.

Как сообщал ранее Зарубин, Моди и Путин отправились на свои переговоры вместе в автомобиле российского лидера Aurus в рамках саммита ШОС. По его словам, решение было принято на месте, и никто о нем заранее не знал.

Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным. Пост об этом глава индийского правительства разместил на своей странице в социальной сети X. Политик сопроводил пост фотографией, на которых лидеры двух стран во время встречи в Китае обмениваются рукопожатиями и заключают друг друга в объятия.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.