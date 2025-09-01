Отец Маска отметил красоту русских женщин

Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, назвал российских женщин одними из самых красивых в мире. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Mundo.

«Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками, они — самые красивые женщины в мире», – заявил Эррол Маск.

В августе бизнесмен поделился с журналистами своими впечатлениями о поездке в Москву. Он посетил столицу в начале июня, приняв участие в «Форуме будущего 2050». В ходе своего выступления Эррол Маск тепло отозвался о президенте РФ Владимире Путине, и о Москве.

Также Эррол Маска подчеркнул, что среди россиян много изобретателей. Он высоко оценил изобретательность соотечественников, которая внесла большой вклад в развитие мировых технологий. В частности, упомянул о патентировании телефона Александром Беллом. В то же время, по информации предпринимателя, телефон изобрел российский инженер.

