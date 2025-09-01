Норвежский профессор указал на значение фото Путина с Моди и Си Цзиньпином

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети X, что фотография президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности.
«Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск», — написал Дизен.
Профессор подчеркнул, что экономическое принуждение и меры принуждения ведут к разрыву существующих экономических связей, что в итоге формирует новую архитектуру мировой экономики.
1 сентября пресс-служба Кремля сообщала, что Путин коротко пообщался с председателем КНР и премьер-министром Индии перед началом заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что Путин может провести дополнительные двусторонние переговоры в ходе предстоящих мероприятий саммита ШОС. Он добавил, что подобные незапланированные встречи обычно проходят в рамках многосторонних форматов.
Ранее Путин оценил инициативу Си Цзиньпина о создании системы глобального управления.