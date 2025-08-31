На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о дополнительных встречах Путина на саммите ШОС

Песков: Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, может провести дополнительные двусторонние встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра, мы вас будем информировать», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что незапланированные встречи, как правило, и происходят на многосторонних форматах.

«Лидеры предпочитают использовать такие собрания с тем, чтобы переговорить с глазу на глаз», — добавил он.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

После прилета Путин провел с Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах» перед церемонией группового фотографирования лидеров на полях 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Ушаков рассказал, что президент РФ «очень подробно» пообщался с председателем КНР. По его словам, Путин, в частности, обсудил с Си Цзиньпином итоги российско-американских переговоров на Аляске.

Ранее Путин встретился с Пашиняном в Китае.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
