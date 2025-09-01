Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди

Президент России Владимир Путин коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

На опубликованных кадрах видно, что Путин шел к залу заседаний, держась за руки с Моди. После этого президент России и премьер Индии подошли к Затем к Си Цзиньпину. Главы государств находились в хорошем настроении. Во время беседы политики улыбались.

До этого Путин приехал в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где пройдет заседание Совета глав стран ШОС. Его встретил Си Цзиньпин. После этого политики прошли в фойе, где вместе с другими главами государств-членов ШОС заняли места на подиуме для традиционного «фэмили-фото».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита ШОС. Представитель Кремля также отметил, что незапланированные встречи, как правило, и происходят на многосторонних форматах.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.