Путин высоко оценил отношения между Россией и Турцией

Сотрудничество между Россией и Индией активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что 21 декабря 2025 года исполнится 15 лет со дня принятия совместного российско-китайского заявления, в котором говорится о выходе отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

По словам главы РФ, многоплановые связи между Москвой и Пекином активно развиваются на этих принципах, налажено многоуровневое взаимодействие.

Торгово-экономическая кооперация показывает положительную динамику, развиваются туристические обмены. Обе страны тесно координируют усилия на международной арене — ООН, БРИКС, G20 и ШОС, заявил российский лидер.

Обращаясь к Моди, Путин отметил, что Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые дружеские и доверительные отношения.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле.