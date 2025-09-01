На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши призвал Германию выплатить стране репарации

Навроцкий: Германия должна выплатить Польше репарации ради хороших отношений
true
true
true

Германия и Польша для построения основанного на правде партнерства должны решить вопрос выплаты Берлином репараций. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага», — сказал он во время выступления на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

По его словам, Польша нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от нее.

Навроцкий также выразил уверенность в том, что польское правительство «укрепит голос президента на международной арене».

1 сентября 2022 года комиссия польского парламента представила свою оценку размера ущерба, который Германия нанесла Польше в ходе войны. Озвученная цифра составляла 6,2 трлн злотых (примерно €1,3 трлн).

7 мая этого года польский премьер Дональд Туск заявлял, что Варшава больше не будет добиваться от Берлина репараций.

Ранее сообщалось, что почти 50 немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами