Польша отказалась от репараций Германии за ущерб в годы Второй мировой

Туск: Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за Вторую мировую

Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами», — подчеркнул он.

По словам Туска, решение о выплате репараций было принято «в коммунистические времена». Тогда Варшава якобы «не могла ничего сказать». При этом премьер Польши отметил, что Германия так и не выплатила репарации за ущерб времен войны.

В прошлом году Туск говорил о том, что Польшу вместо репараций за Вторую мировую войну (ВМВ) может устроить военное сотрудничество с Германией.

При этом тогда же президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вопрос репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны не является закрытым. Он отмечал, что, даже если сейчас этот вопрос «пытаются замести под ковер», время для него все равно придет.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.