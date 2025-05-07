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Почти 50 немецких компаний признались в помощи Гитлеру

Почти 50 компаний ФРГ признали ответственность за укрепление нацистов в 30-е годы
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Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Почти 50 крупнейших компаний ФРГ публично признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в Германии в 1930-х годах. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В списке компаний, признавших свою вину, такие известные бренды, как Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.

«Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы немыслим без промахов тогдашних ответственных лиц в политике, военных кругах, органах правосудия и экономике», — говорится в заявлении компаний.

Отмечается, что компании осознают свою ответственность за события первой половины прошлого века. Именно поэтому, ощущая эту ответственность, важно помнить о прошлом, каждый раз принимая решение уже в наши дни.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. Он добавил, что решение о выплате репараций было принято «в коммунистические времена».

Ранее сообщалось, что Польша захотела военного сотрудничества с Германией вместо репараций.

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