Путин выразил признательность Эрдогану за вклад в урегулирование украинского конфликта

Путин: особая роль Турции в переговорах между РФ и Украиной сохранится

Особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Китае, передает ТАСС.

Он выразил признательность Турции за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

В Стамбуле с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере, отметил Путин.

«Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — добавил он.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

