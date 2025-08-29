Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае

Ушаков: Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток на ВЭФ

Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президент направится во Владивосток, где примет участие в юбилейном — это будет десятый Восточный экономический форум», — сообщил Ушаков.

С 31 августа по 3 сентября Путин будет находиться в Китае. Сначала он посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а затем отправится в Пекин. Там он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Помощник президента также сообщил, что в Пекине состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, его монгольского коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха и председателя КНР Си Цзиньпина.

До этого Ушаков сообщил, что у Путина запланировано порядка десяти двусторонних встреч в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент России пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября.

Ранее Ушаков перечислил темы встречи Путина и Эрдогана в Китае.