На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае

Ушаков: Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток на ВЭФ
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президент направится во Владивосток, где примет участие в юбилейном — это будет десятый Восточный экономический форум», — сообщил Ушаков.

С 31 августа по 3 сентября Путин будет находиться в Китае. Сначала он посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а затем отправится в Пекин. Там он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Помощник президента также сообщил, что в Пекине состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, его монгольского коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха и председателя КНР Си Цзиньпина.

До этого Ушаков сообщил, что у Путина запланировано порядка десяти двусторонних встреч в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент России пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября.

Ранее Ушаков перечислил темы встречи Путина и Эрдогана в Китае.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами