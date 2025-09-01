В России оценили вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Экс-премьер Степашин: Зеленский не будет участвовать в переговорах по Украине

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих переговорах на высшем уровне по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о возможности повторной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.

«Насчет ближайшего времени надо спросить у лидеров, на самом деле. У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский. Вот это у меня большие сомнения», — сказал Степашин.

22 августа Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели прояснится судьба переговоров по Украине, и в этот период он намерен принять «очень важное решение» с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, за эти 14 дней он планирует понять подходы России и Украины.

В этот же день президент США допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Американский лидер выразил желание встретиться с обоими политиками.

