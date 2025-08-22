На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп допустил, что встреча Путина и Зеленского может оказаться безрезультатной

РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Его слова приводит ТАСС.

Выступая перед журналистами, американский лидер отметил, что хотел встретиться с обоими политиками.

«Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет <...> Может, это правда, а может, и нет», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского.

18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с Трампом. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в Госдуме объяснили нежелание Трампа присутствовать на встрече Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
