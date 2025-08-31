Стало известно об угрозе России от США во время заседания Совбеза ООН

На экстренном заседании Совбеза ООН в пятницу Соединенные Штаты предупредили Россию о том, что ей следует двигаться в направлении мирного урегулирования на Украине, в противном случае Москву ждут санкции. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что Совбез был посвящен массированному удару ВС РФ по территории Украины, который состоялся в четверг.

Джон Келли, советник-посланник миссии США в ООН, заявил, что авиаудары «ставят под сомнение серьезность стремления России к миру», и потребовал их прекращения.

Он заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече, и повторил предупреждение Дональда Трампа о том, что США могут ввести санкции против России в случае продолжения войны, пишет The Guardian.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи; ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее Зеленский после встречи с Сырским анонсировал удары вглубь России.