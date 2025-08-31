«Хорошо ладить с ядерными державами»: Трамп объяснил, почему китайцы смогут учиться в США

Американский президент Дональд Трамп в интервью The Daily Caller назвал правильным решение позволить студентам из КНР учиться в США.

Политик считает «крайне оскорбительным» для страны, когда ее учащихся не принимают в США. Кроме того, он этого страдают «менее известные университеты» страны.

«Думаю, что в этом смысле очень оскорбительно так поступать, и я думаю, что это навредит системе. И, знаете, я хорошо отношусь к Китаю. Китай платит нам сейчас много денег. Он платит нам сотни миллионов долларов», — сказал лидер.

По его словам, было бы «очень изоляционистски» сказать, что США не нужны студенты из КНР.

«Я ничего не хочу взамен. У нас все хорошо. Они платят нам сотни миллиардов долларов. <...> Хорошо ладить со странами...особенно, знаете ли, со странами, обладающими ядерной энергетикой», — заключил политик.

В июне Трамп заявил, что Вашингтон в рамках соглашения с Пекином вновь разрешит китайским студентам проходить обучение в американских вузах. Он уточнил, что Вашингтон готов выполнить свою часть договоренностей, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. The Daily Caller пишет, что речь идет о 600 тыс. учащихся за два года.

