На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хорошо ладить с ядерными державами»: Трамп объяснил, почему китайцы смогут учиться в США

Трамп отметил важность хороших отношений США с ядерными державами
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в интервью The Daily Caller назвал правильным решение позволить студентам из КНР учиться в США.

Политик считает «крайне оскорбительным» для страны, когда ее учащихся не принимают в США. Кроме того, он этого страдают «менее известные университеты» страны.

«Думаю, что в этом смысле очень оскорбительно так поступать, и я думаю, что это навредит системе. И, знаете, я хорошо отношусь к Китаю. Китай платит нам сейчас много денег. Он платит нам сотни миллионов долларов», — сказал лидер.

По его словам, было бы «очень изоляционистски» сказать, что США не нужны студенты из КНР.

«Я ничего не хочу взамен. У нас все хорошо. Они платят нам сотни миллиардов долларов. <...> Хорошо ладить со странами...особенно, знаете ли, со странами, обладающими ядерной энергетикой», — заключил политик.

В июне Трамп заявил, что Вашингтон в рамках соглашения с Пекином вновь разрешит китайским студентам проходить обучение в американских вузах. Он уточнил, что Вашингтон готов выполнить свою часть договоренностей, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. The Daily Caller пишет, что речь идет о 600 тыс. учащихся за два года.

Ранее Трамп устроил войну с Гарвардом.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами