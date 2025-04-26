Война Трампа с Гарвардом. Грозит ли США «утечка мозгов»?

Демонстранты на акции протеста против вмешательства федерального правительства в деятельность университета в Кембридже, Массачусетс, США, 12 апреля 2025 года

Дональд Трамп лишает финансирования топовые американские университеты. В чисто пострадавших от действий новой администрации вошли Гарвард, Корнелл, Северо-Западный университет и другие. Некоторые ученые уже начали искать прибежище в иностранных институтах, сетуя на невозможность работать в США и обвиняя президента в использовании финансирования как политического рычага давления. «Газета.Ru» узнала у экспертов, почему Трамп так неблагосклонен к учебным заведениям, зачем он лишает их денег и ждет ли США «утечка мозгов» из-за новой политики.

Американская наука пошатнулась

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование некоторых университетов. Пострадали в частности Йельский, Колумбийский, Гарвардский, Корнеллский и Северо-Западный университеты. Так, министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарварда на сумму $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Также правительство рассматривает возможность дополнительной заморозки грантов еще на $1 млрд.

В числе прочего Белый дом требует от университетов отказа от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity, inclusion — DEI), которую многие из них поддерживают.

Кроме того, по данным CNN, Гарварду грозит отмена особого налогового положения: ранее Трамп грозил лишить университет статуса структуры, освобожденной от налогов, если учебное заведение «продолжит продвигать политическую, идеологическую и террористическую «болезнь».

После этого многие ученые начали искать новые места работы. В британском Оксфордском университете заявили что получили от американских ученых более 20 запросов на работу. В Шведском научно-исследовательском университете также предложили оказать поддержку коллегам из США, а ведущие канадские исследователи предположили, что «Канада могла бы стать желанным домом для таких талантов, стремящихся сделать мир лучше с помощью научных открытий».

Зачем Трамп «душит» университеты?

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра образовательных программ Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик, в период предвыборной кампании Трамп предложил повысить эффективность государственного управления и сократить расходы, и начал он это делать с системы образования.

«Сократить расходы можно по разным направлениям. Социальные траты в США, включая медицину и образование, являются серьезной статьей бюджета. Большинство вузов в стране частные, но они долгое время получают субсидии и гранты на проведение исследований и реализацию образовательных программ. Сокращение финансирования таких вузов, как Гарвард, укладывается в общую логику уменьшения бюджетных трат», — объяснил Сокольщик.

Кроме того, большинство вузов в США имеют либеральную направленность, что связано с деятельностью либеральной интеллигенции, и так повелось уже очень давно, с окончания Второй мировой войны. Поэтому, по мнению Сокольщика, сокращение финансирования университетов носит не только прагматический, но и идеологический характер.

«Трамп, урезая бюджет, ограничивает влияние своих политических оппонентов. Вузы, профессорско-преподавательский состав и студенты в большинстве своем придерживаются левых взглядов и поддерживают демократов. Кроме того, вузы и студенты часто выступают против политики Трампа, особенно в контексте его позиции по Израилю. Это вызывает недовольство администрации, которая поддерживает произраильский курс. Гарвард, например, обвиняется в поддержке антисемитизма. Последние месяцы в США ознаменовались трансформацией ценностной политики. Трамп с первых дней президентства заявил, что признает только два гендера — мужчин и женщин. Он также выступает за поддержку традиционных ценностей и хочет сделать Америку не только великой, но и более религиозной. Это вызывает резкую критику со стороны либеральной общественности, сосредоточенной в университетах», — добавил специалист.

Трамп назвал Гарвардский университет «антисемитским» заведением Гарвардский университет — «антисемитское» заведение и «угроза демократии». Об... 24 апреля 18:22

Доцент Президентской академии, юрист-международник Кира Сазонова в беседе с «Газетой.Ru» также отметила, что администрация Трампа воспринимает университеты не столько как научные центры, сколько как источник потенциальной политической смуты .

«Значительная часть американской академической среды разделяет левые идеи, а значит, это отнюдь не потенциальные избиратели ультраправого Трампа. Действия Трампа против академической среды будут способствовать ее консолидации, а также укреплению «анти-трамповского» лагеря в целом. Более 200 президентов университетов и колледжей в совместном заявлении уже обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в политическом вмешательстве в систему высшего образования. Сейчас отмечается переход противостояния администрации президента и академического сообщества в судебную плоскость. Трамп считает, что действия руководителей Гарварда, Колумбийского и других университетов в отношении пропалестинских протестов являются нарушением Закона о гражданских правах, который требует, чтобы получатели федерального финансирования не дискриминировали людей по признаку расы или национальности», — рассказала Сазонова.

Кроме того, по ее словам, уже происходит определенный отток специалистов за рубеж.

Ждать ли «утечки мозгов» из США?

Сокольщик уверен, что преподаватели и исследователи будут вынуждены искать новые возможности, новые источники финансирования, в том числе они могут менять места работы.

«Для профессоров, исследователей и ученых политика Трампа может стать вызовом. Однако это не означает, что ситуация будет такой же, как в начале 1990-х годов в России, когда из страны уезжали «мозги». Чтобы довести ситуацию до такого уровня, необходимо практически полностью уничтожить или разрушить академическую сферу США. Это невозможно. Происходит сокращение государственного финансирования вузов, но многие из американских университетов частные, у них есть спонсоры и собственные фонды. Например, Гарвард — самый богатый университет в мире, имеет эндаумент (целевой капитал) в размере $53 млрд», — рассказал специалист.

По его словам, возможные сокращения не станут для преподавателей проблемой, поскольку они привыкли к частой смене места работы.

«Большинство контрактов в вузах временные — на год, два, три или пять лет. Исследовательские проекты тоже временные. Если в одном вузе сокращают программу, она может появиться в другом. Преподаватели часто переезжают из одного университета в другой, а потом возвращаются обратно. Это не создает больших проблем. Однако некоторые успешные исследователи могут уехать за границу, например, в Китай . Китай активно переманивает специалистов из разных стран, особенно в области математики, физики, материаловедения, информационных технологий и искусственного интеллекта. И вряд ли Поднебесная упустит возможность воспользоваться нынешней ситуацией и переманить к себе ученых из США», — отметил Сокольщик.

«А где будут учиться студенты?»

Проректор Президентской академии по науке Артур Азаров также отметил, что поиск «новых мест» работы – обычная практика в США, заметно более рутинная, чем в России.

«Пока политика Трампа не грозит американской науке почти ничем. Могут немного пострадать бюджеты или интересы руководящих кругов некоторых университетов. Где-то могут пройти сокращения, но все это будет компенсировано положительными эффектами в других университетах. Гораздо более серьезной проблемой может оказаться принятие решения обязать университеты платить федеральные налоги, от чего они сейчас освобождены. Но тогда встанет вопрос: а в каких организациях станут учиться студенты? Университеты США получили поддержку за счет освобождения от уплаты налогов, потому что они реализуют общественно полезную функцию — учат студентов, причем зачастую на платной основе. Но создание условий для обучения и поддержание корпуса обучающих кадров в надлежащем состоянии – это немыслимо дорогой и сложный процесс», — заключил Азаров.