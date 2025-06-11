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США вновь разрешат студентам из КНР проходить обучение в американских вузах

Трамп: США снова разрешат студентам из КНР обучаться в американских вузах
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Faith Ninivaggi/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в рамках соглашения с Пекином вновь разрешит китайским студентам проходить обучение в американских вузах, передает РИА Новости.

По его словам, новое торговое соглашение двух государств готово и ожидает финального одобрения на уровне глав США и Китая. При этом Вашингтон готов выполнить свою часть договоренностей, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

1 июня министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвардский университет получал деньги от Китая за обучение студентов. По ее словам, это вызывает огромную озабоченность в Вашингтоне, потому что учащиеся из КНР отнимали возможности у американцев.

29 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон будет отзывать визы китайских студентов, в том числе тех, кто связан с Компартией КНР и обучается на критически важных специальностях.

Ранее Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.

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