На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Египте закрылось посольство Британии

Посольство Британии в Каире сообщило, что оно временно закрылось
true
true
true
close
Unsplash

Посольство Великобритании в Каире временно закрылось из-за того, что власти Египта отозвали охранников диппредставительства. Об этом британская дипмиссия сообщила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В воскресенье, 31 августа, египетские власти решили отозвать силы безопасности, охранявшие основное здание британского посольства в Каире. На фоне этого было решено закрыть здание посольства до тех пор, пока ситуация не изменится», — сказано в сообщении.

Власти Египта пока не комментировали инцидент.

До этого посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что российское посольство в Лондоне испытывает постоянное давление со стороны властей Соединенного Королевства и местных СМИ.

Также он отметил, что штат российских дипломатов в посольстве России в Лондоне уже значительно снизился из-за высылок сотрудников в соответствии с решениями Британии. Кроме того, получение виз новыми дипломатами также связано с трудностями не по вине российской стороны, добавил посол.

Ранее журналист объяснил, почему Британия хочет «победить» Россию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами