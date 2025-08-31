В Египте закрылось посольство Британии

Посольство Британии в Каире сообщило, что оно временно закрылось

Посольство Великобритании в Каире временно закрылось из-за того, что власти Египта отозвали охранников диппредставительства. Об этом британская дипмиссия сообщила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В воскресенье, 31 августа, египетские власти решили отозвать силы безопасности, охранявшие основное здание британского посольства в Каире. На фоне этого было решено закрыть здание посольства до тех пор, пока ситуация не изменится», — сказано в сообщении.

Власти Египта пока не комментировали инцидент.

До этого посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что российское посольство в Лондоне испытывает постоянное давление со стороны властей Соединенного Королевства и местных СМИ.

Также он отметил, что штат российских дипломатов в посольстве России в Лондоне уже значительно снизился из-за высылок сотрудников в соответствии с решениями Британии. Кроме того, получение виз новыми дипломатами также связано с трудностями не по вине российской стороны, добавил посол.

