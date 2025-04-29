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Журналист объяснил, почему Британия хочет «победить» Россию на Украине

Журналист Миллер: Лондон хочет решить свои проблемы через поражение Москвы
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Kin Cheung/AP

Британские власти надеются решить экономические проблемы своей страны через нанесение поражения России на Украине, считает британский журналист Джонни Миллер. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Британская экономика находится в очень тяжелом положении. Их единственная надежда — победить Россию. И награбить добычу», — высказался Миллер.

Он назвал политику Евросоюза и Великобритании ошибочной и обвинил руководство стран в том, что они скорее погрузят Европу в хаос, чем признают свою неправоту.

29 апреля помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион. Он напомнил, что Лондон уже учредил «противоминную коалицию2. Более того, в настоящее время Британия планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Украину и Великобританию, что им нет места для сотрудничества в Азовском море, и что любые притязания на эту акваторию будут жестко пресекаться.

Ранее наемник раскрыл роль британцев в планировании операций ВСУ.

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