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Посол рассказал, как Британия давит на российских дипломатов

Посол РФ Келин: британские власти постоянно давят на российских дипломатов

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Российское посольство в Лондоне испытывает постоянное давление со стороны властей Британии и местных СМИ. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Посольство работает под постоянным давлением, и каждый второй день возникают новые сложности в этом плане», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Келин, штат российских дипломатов в посольстве России в Лондоне уже значительно снизился из-за высылок сотрудников в соответствии с решениями Британии. Кроме того, получение виз новыми дипломатами также связано с трудностями не по вине российской стороны, добавил посол.

Вместе с тем британские СМИ стремятся создать неблагоприятную картину, связанную с функционированием российской дипмиссии в Лондоне.

До этого заместитель посла Британии в России Том Додд вырвал бейдж у российского журналиста в аэропорту Внуково. На кадрах видно, что дипломат вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул другую сотрудницу СМИ, которая хотела задать дипломату вопрос. Позже Додд отдал документ журналисту обратно.

Заместитель британского посла в России прибыл в аэропорт, чтобы встретить главу директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофера Аллана и его заместителя. Аллан прилетел в Москву в связи со скандалом и высылкой из России шести британских дипломатов по подозрению в диверсионной деятельности.

12 сентября ФСБ сообщила, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». В связи с этим дипломатов лишили аккредитации. Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Ранее в высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины.

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