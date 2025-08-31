Залужный после слухов о подготовке к выборам опередил Зеленского в рейтинге доверия

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о его подготовке к выборам снова обошел президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия граждан. Это следует из данных опроса украинской социологической группы «Рейтинг», которые приводит ТАСС.

Согласно результатам исследования, Залужный занимает первое место в рейтинге, ему доверяют 74% респондентов. Кроме того, по данным опроса, гипотетическая партия экс-главкома ВСУ лидировала бы и на парламентских выборах.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с 21 по 23 августа. В нем поучаствовали 1 600 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

25 августа британская газета The Guardian написала со ссылкой на источники, что Залужный в личных беседах говорил, что в случае избрания на пост президента Украины предпочел бы стать лидером военного времени, взяв за пример Израиль. По информации издания, он позиционировал бы себя «как жесткого лидера военного времени», пообещав народу Украины «кровь, пот и слезы» в обмен на спасение государства.

19 августа американская журналистка Кэти Ливингстон в соцсети Х распространила информацию, что Залужный тайно готовится к выборам президента Украины. По ее данным, в Лондоне уже действует его штаб-квартира и проводится набор сотрудников.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может идти до 2034 года.