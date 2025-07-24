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Залужный заявил, что конфликт на Украине может идти до 2034 года

Залужный: конфликт на Украине может затянуться до 2034 года
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Военный конфликт на Украине может затянуться до 2034 года. Таким прогнозом поделился бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол страны в Лондоне Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег».

Он отметил, что конфликт на Украине вступил в новую фазу. По его словам, если Киев будет стремиться только к прекращению огня, не сформировав защиту на будущее, то столкновение с РФ может затянуться на годы.

«В 2014 году начавшись, дай Бог, чтобы она [война] закончилась в 2034», — отметил Залужный.

Он добавил, что людей на такую войну ни Украине, ни России не хватит.

В этом же интервью Залужный признал, что Украина отстает от России в сфере военных технологий. Он отметил, что ВСУ находятся в тупике, а РФ смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы.

По словам экс-главкома украинской армии, в ВС России «придумали» FPV-дроны на оптоволокне для того, чтобы успешнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Кроме того, Россия подняла свои беспилотники на высоту более двух километров, в то время как Украина не преуспела в этом, добавил Залужный.

Ранее в Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной.

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