США напомнили о возможности введения санкций против России

The Guardian: США потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной

На экстренном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) представители США потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной созыва заседания стала массированная атака дронов и ракет, нанесенная по территории Украины в ночь с 30 на 31 августа.

По словам советника-посланника миссии США Джона Келли, авиаудары ставят под сомнение серьезность стремления российской стороны к миру. Он потребовал их прекращения.

Он добавил, что президенты России и Украины должны согласиться на встречу, а также напомнил о предупреждении американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ввести санкционные меры против Москвы, если боевые действия продолжатся.

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, Соединенных Штатов и Украины состоится. При этом глава Белого дома отметил, что не знает, состоится ли прямая встреча между его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 августа глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами, что Киев готов к переговорам Путина и Зеленского в любом месте и в различных форматах.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.