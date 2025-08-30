На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп выступил с заявлением о трехстороннем саммите России, США и Украины

Трамп заявил, что саммит России, США и Украины состоится
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, Соединенных Штатов и Украины состоится. При этом глава Белого дома не знает, будет ли встреча между его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Трехсторонний (саммит. — «Газета.Ru») состоялся бы. По поводу двустороннего (с участием Путина и Зеленского. — «Газета.Ru») — я не знаю, а трехсторонний состоится», — сказал американский лидер.

26 августа глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами, что Киев готов к переговорам Путина и Зеленского в любом месте и в различных форматах.

25 августа Трамп сообщил, что стороны российско-украинского конфликта должны самостоятельно определить дату встречи глав государств. Глава Белого дома подчеркнул, что сможет принять участие в переговорах и «закрыть эту сделку» только после двухстороннего саммита Путина и Зеленского.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами