Трамп выступил с заявлением о трехстороннем саммите России, США и Украины

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, Соединенных Штатов и Украины состоится. При этом глава Белого дома не знает, будет ли встреча между его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Трехсторонний (саммит. — «Газета.Ru») состоялся бы. По поводу двустороннего (с участием Путина и Зеленского. — «Газета.Ru») — я не знаю, а трехсторонний состоится», — сказал американский лидер.

26 августа глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами, что Киев готов к переговорам Путина и Зеленского в любом месте и в различных форматах.

25 августа Трамп сообщил, что стороны российско-украинского конфликта должны самостоятельно определить дату встречи глав государств. Глава Белого дома подчеркнул, что сможет принять участие в переговорах и «закрыть эту сделку» только после двухстороннего саммита Путина и Зеленского.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.