Туск и фон дер Ляйен не испугались «белорусских солдат с длинноствольным оружием»

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о «белорусских солдатах с длинноствольным оружием». Об этом сообщает RMF 24.

В ходе мероприятия Туск заявил, что время уступок прошло, «мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными». Туск сказал, что последние недели якобы наглядно показывают, что «никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности».

Кроме того, он признался, что когда вместе с фон дер Ляйен направлялся к месту проведения пресс-конференции, то получил информацию и рекомендацию от службы безопасности отменить или изменить место проведения, поскольку «появились белорусские солдаты с длинноствольным оружием».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил своему канадскому коллеге Марку Карни, что не отправит военных на Украину, но возьмет на себя организацию логистики для помощи Киеву.

