Туск и фон дер Ляйен не испугались «белорусских солдат с длинноствольным оружием»

Туск и глава ЕК посетили границу с Белоруссией вопреки предупреждениям спецслужб
Christoph Soeder/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о «белорусских солдатах с длинноствольным оружием». Об этом сообщает RMF 24.

В ходе мероприятия Туск заявил, что время уступок прошло, «мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными». Туск сказал, что последние недели якобы наглядно показывают, что «никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности».

Кроме того, он признался, что когда вместе с фон дер Ляйен направлялся к месту проведения пресс-конференции, то получил информацию и рекомендацию от службы безопасности отменить или изменить место проведения, поскольку «появились белорусские солдаты с длинноствольным оружием».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил своему канадскому коллеге Марку Карни, что не отправит военных на Украину, но возьмет на себя организацию логистики для помощи Киеву.

Ранее Мерц захотел «принудить» Россию остановить конфликт на Украине одним способом.

