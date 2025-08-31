На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц захотел «принудить» Россию остановить конфликт на Украине одним способом

Канцлер ФРГ Мерц: Россия остановит конфликт на Украине, только если ее вынудят
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только в случае, если ее «вынудят» сделать это по экономическим причинам. Его слова приводит Sky News.

По его словам, мирные усилия последних недель столкнулись с якобы «агрессивным подходом» России в отношении Украины.

«Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам <…> больше не могла продолжать эту войну», — заявил Мерц.

До этого Фридрих Мерц заявил, что Европа не хочет капитуляции Украины, поскольку это якобы даст России время на подготовку к новому конфликту. Он заявил, что боевые действия нужно прекратить, но «не любой ценой».

«Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция лишь выиграет время для России, а Путин воспользуется им для подготовки к следующей войне», – сказал Мерц.

Ранее президент Финляндии призал «давить» на Россию.

