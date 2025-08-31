Путин прибыл в китайский Тяньцзинь

Путин прибыл в Тяньцзинь, начав свой четырехдневный визит в Китай

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь. Об этом сообщает ТАСС.

В Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором примет российский президент.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

Известно, что в Китае Путин встретится сразу с несколькими лидерами стран. Накануне вечером сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на встречу с российским президентом.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай хотят справедливого мироустройва.