На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия и Китай хотят справедливого мироустройства

Путин: РФ и КНР вместе выступают за справедливое мироустройство
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что РФ и КНР выступают за справедливое мироустройство. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

«Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства», — отметил Путин.

Он добавил, что и Россия, и Китай хотели бы в этом вопросе опираться на страны мирового большинства.

До этого Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что РФ и КНР выступают за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга.

Он добавил, что любые изменения и преобразования должны быть тщательно выверены.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае примут участие глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Ранее Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами