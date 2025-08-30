Эрдоган вылетел на встречу с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где у него в том числе запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, в аэропорту Эсенбога главу государства провожали официальные лица, среди которых были вице-президент Джевдет Йылмаз и губернатор Анкары Васип Шахин. А 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь Эрдоган выступит на расширенном сессии саммита и проведет встречи с лидерами других государств.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

