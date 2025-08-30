Зеленский поставил условие для прекращения конфликта с Россией

Зеленский: завершение конфликта с Россией должно начаться с прекращения огня

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта должно начаться с введения режима прекращения огня. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с требуемой тишины», — написал он.

Украинский лидер утверждает, что «все понимают и поддерживают» эту позицию.

Также он отметил, что индийская сторона готова приложить усилия, необходимые для прекращения огня. По словам политика, Нью-Дели передаст «сигнал России» и другим лидерам стран во время встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском Тяньцзине 31 августа и 1 сентября.

«Невозможно предметно говорить о мире, когда наши города находятся под постоянным огнем», — подчеркнул он.

21 августа Зеленский заявил, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

Ранее Путин заявил, что России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира.