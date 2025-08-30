На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский поставил условие для прекращения конфликта с Россией

Зеленский: завершение конфликта с Россией должно начаться с прекращения огня
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта должно начаться с введения режима прекращения огня. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с требуемой тишины», — написал он.

Украинский лидер утверждает, что «все понимают и поддерживают» эту позицию.

Также он отметил, что индийская сторона готова приложить усилия, необходимые для прекращения огня. По словам политика, Нью-Дели передаст «сигнал России» и другим лидерам стран во время встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском Тяньцзине 31 августа и 1 сентября.

«Невозможно предметно говорить о мире, когда наши города находятся под постоянным огнем», — подчеркнул он.

21 августа Зеленский заявил, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

Ранее Путин заявил, что России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами