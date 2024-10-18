Путин заявил, что России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира

России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время. Об этом в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил президент Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира», — сказал глава государства.

При этом президент России заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это нельзя назвать переговорами.

Путин также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Путин отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее.

Ранее Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине.