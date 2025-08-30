На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии усомнился в стремлении Евросоюза к миру на Украине

Сийярто: встреча глав МИД ЕС показала их настрой на продолжение войны на Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза в Копенгагене показала их настрой на продолжение военных действий на Украине в течение длительного времени, заявил ее участник, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию вел украинский телеканал M1.

»Брюссель и большинство стран Европейского союза, возможно, не заинтересованы в успехе мирного процесса», — сказал министр.

Он добавил, что страны ЕС готовы выделить €10 млрд на приобретение оружия для Украины и содержание ВСУ. При этом среди членов объединения нет единого мнения по поводу того, следует ли использовать замороженные российские активы для покрытия расходов Киева на армию, вооружение и беспилотники.

Во время этой же встречи глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что замороженные в ЕС российские активы могут быть возращены Москве только в том случае, если РФ выплатит Украине репарации. Ее поддержал глава МИД Бельгии Максим Прево, который в то же время выступил против полной конфискации средств, и назвал недопустимым обсуждаемый в ЕС перевод российских активов в «рискованные инвестиции»

Ранее сообщалось, что Европа не сможет отправить большой контингент на Украину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами