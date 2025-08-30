Глава МИД Венгрии усомнился в стремлении Евросоюза к миру на Украине

Неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза в Копенгагене показала их настрой на продолжение военных действий на Украине в течение длительного времени, заявил ее участник, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию вел украинский телеканал M1.

»Брюссель и большинство стран Европейского союза, возможно, не заинтересованы в успехе мирного процесса», — сказал министр.

Он добавил, что страны ЕС готовы выделить €10 млрд на приобретение оружия для Украины и содержание ВСУ. При этом среди членов объединения нет единого мнения по поводу того, следует ли использовать замороженные российские активы для покрытия расходов Киева на армию, вооружение и беспилотники.

Во время этой же встречи глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что замороженные в ЕС российские активы могут быть возращены Москве только в том случае, если РФ выплатит Украине репарации. Ее поддержал глава МИД Бельгии Максим Прево, который в то же время выступил против полной конфискации средств, и назвал недопустимым обсуждаемый в ЕС перевод российских активов в «рискованные инвестиции»

Ранее сообщалось, что Европа не сможет отправить большой контингент на Украину.