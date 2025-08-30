Telegraph: у ЕС не хватает сил, чтобы отправить большой контингент на Украину

«Коалиция желающих» не хочет отправлять 30-тысячный воинский контингент на Украину, поскольку испытывает нехватку сил и не желает провоцировать Россию. Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на источник.

«В прошлом обсуждали развертывание примерно 30 тыс. европейских военных. Но, отметил источник, как кажется, это число снизили из-за нехватки ресурсов и опасений, что контингент выглядел бы «слишком сильным», — сказано в публикации.

По информации издания, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, страны Балтии и Скандинавии выразили намерение выделить военных для такой миссии. При этом зачастую они не сопровождали свои заявления о поддержке конкретными предложениями, как именно они хотят принимать участие в миссии.

Как предположила The Telegraph, европейские военные могут действовать в качестве инструкторов на новых базах на западе Украины.

29 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны Евросоюза пока не приняли решение о численности войск, которые могут быть размещены на Украине в рамках гарантий безопасности. По данным агентства, задача ЕС на ближайшие дни заключается в том, чтобы договориться о гарантиях безопасности и финансировании для Украины.

Ранее МИД России обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.