В Евросоюзе задумались о смене принципа голосования при принятии решений

Bloomberg: в ЕС могут отказаться от принципа единогласия при принятии решений
Christoph Soeder/AP

В Европейском союзе (ЕС) изучали возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

В документе описываются правовые варианты, среди которых — одобрение Европейской комиссией (ЕК) некоторых областей, допускающих принятие решений с помощью квалифицированного большинства. Отмечается, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

До этого издание Politico писало о том, что Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня.

27 августа Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве.

Ранее в ЕС напомнили Украине, что начало переговоров о членстве зависит от всех его стран.

