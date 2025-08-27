«Трамп убедил»: снимет ли Венгрия блок на вступление Украины в Евросоюз?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве. В Венгрии эту информацию пока не комментировали. При этом накануне Орбан раскритиковал Зеленского за его угрозы в адрес нефтепровода «Дружба» и заявил, что Украине не удастся получить членство в ЕС с помощью шантажа.

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию и отказаться от вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет издание Politiсo со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По словам собеседников издания, Украине вместе с Молдавией «в ближайшие дни или недели» может быть предоставлен «переговорный кластер».

«Два дипломата также выразили надежду, что в ближайшие месяцы тупиковая ситуация с присоединением Украины к ЕС может быть преодолена, учитывая давление, оказываемое на Будапешт», — пишет Politico.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Венгерское вето

19 августа агентство Bloomberg сообщило, что Трамп связывался с Орбаном, чтобы обсудить причины, по которым Будапешт препятствует вступлению Украины в ЕС. Источники агентства отметили, что европейские лидеры призвали Трампа повлиять на венгерского премьера и убедить его отказаться от блокировки украинского членства.

Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Венгрия против вступления Украины в Евросоюз, так как у страны нет четких границ, стабильной экономики и полноценного суверенитета. По мнению венгерского премьера, принятие Украины в ЕС может затянуть все содружество в бесконечный конфликт.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в Евросоюз необходимо ускорить.

Чтобы вступить в ЕС, Украина должна получить согласие всех государств-членов. Сейчас страна имеет статус кандидата. Заявку на членство украинский президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала российской спецоперации. С 2019 года курс на интеграцию с Евросоюзом закреплен в конституции Украины.

Процесс переговоров по вступлению в содружество предполагает скрининг законодательства кандидата, приведение его в соответствие с нормами ЕС, а также проведение судебных, административных, экономических и прочих реформ в рамках выполнения так называемых копенгагенских критериев.

Членство за «Дружбу»

При этом накануне Виктор Орбан раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что его слова об ударах по нефтепроводу «Дружба» не останутся без последствий. Президент Украины говорил, что будущее нефтепровода напрямую зависит от Венгрии.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод «Дружба», потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение. <...> У слов Зеленского будут долгие последствия», — приводит слова венгерского премьера РИА Новости.

Орбан добавил, то Украине не удастся добиться членства в ЕС с помощью шантажа и угроз.

Зеленский связал удары по «Дружбе» с Венгрией. Орбан ответил угрозой Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил последствиями после слов Владимира Зеленского... 26 августа 08:06

Будапешт сообщал об ударах Вооруженных сил Украины по «Дружбе» 13, 18 и 22 августа. В результате последних двух ударов были повреждены распределительная станция и другая инфраструктура трубопровода, что привело к остановке подачи нефти в Венгрию и Словакию.

Магистральный нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске, далее проходит через Брянск и делится на два направления: северное — через Белоруссию в сторону Польши, и южное — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Поставки российской нефти в Германию прекратились в начале 2023 года, а в Польшу — в конце февраля того же года. Доставку в другие страны обеспечивает южная ветка.

В 2024 году по южной ветке нефтепровода в Венгрию поступило 4,78 млн т нефти, за январь–февраль 2025-го — еще 956 тыс. т, сообщали в российском правительстве.

26 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в ответ на удары ВСУ по «Дружбе» может остановить поставки электроэнергии на Украину. По его словам, что Венгрия поставляет Киеву несколько видов энергоносителей. И среди них особо выделяется электроэнергия — на нее ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта, подчеркнул политик.

«Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30–40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?» — сказал Сийярто.

При этом он подчеркнул, что Будапешт не хочет идти на этот шаг — так как »[украинские] дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент».