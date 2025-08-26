В ЕС напомнили Украине, что начало переговоров о членстве зависит от всех его стран

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо напомнила Украине, что решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз зависит от решения всех стран-членов, однако Киев должен продолжать реформы вне зависимости от этого. Ее слова приводит «Европейская правда».

Она заверила, что ЕК поощряет Украину продолжать реформы, независимо от того, когда будет открыт первый переговорный кластер в процессе вступления в политическое объединение.

«Открытие кластеров требует единодушия всех государств-членов. И именно поэтому мы продолжаем работать с Украиной, поощряя их делать реформы, которые они осуществляли, независимо от открытия кластеров, потому что эта работа окупится», — сказала Пиньо.

По ее словам, Еврокомиссия работает со всеми государствами, чтобы удостовериться, что переговоры начнутся «скорее раньше, чем позже».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал установить 2030 год датой приема Украины в Европейский союз. По словам литовского лидера, переговорный процесс по этому вопросу могут возобновить уже в сентябре.

Ранее премьер Венгрии призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой.