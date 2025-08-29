Венгрия может сорвать планы Евросоюза о подготовке солдат Украины

Politico: Венгрия может наложить вето на планы ЕС об обучении солдат Украины

Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза (ЕС) проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что для предоставления обучения и консультаций на территории Украины Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 членов блока. По данным издания, Венгрии наложит вето на планы ЕС.

Politico пишет, что в рамках миссии помощи Киеву 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада уже обучили около 80 000 украинских военнослужащих.

20 августа Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее на Западе назвали дискуссию о гарантиях безопасности для Киева отвлекающей.