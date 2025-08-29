На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву

Служба дипломатии ЕС: Венгрия не поддержала заявление об ударах по Киеву
true
true
true
close
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Венгрия, единственная в ЕС страна, не поддержала заявление союза, осуждающее удары по Киеву. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

В документе утверждается, что заявление ЕС поддержали 26 государств-членов, включая Польшу, Румынию, Францию, Германию и другие страны. Венгрии среди них нет.

«К этому заявлению присоединяется также Соединенное Королевство [Великобритании и Северной Ирландии]», — говорится в публикации.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщал в интервью телеканалу «Россия 24», что российские военные нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенному вблизи здания «Британского совета» (организация признана нежелательной в России ).

Келин отметил, что Великобритания за все время проведения специальной военной операции не интересовалась судьбой граждан России при украинских обстрелах. Однако этот удар в западной прессе пытались квалифицировать как нападения на Британию, подчеркнул посол.

28 августа российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты ВПК, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские регионы. В Европе обвинили ВС РФ в повреждении здания миссии ЕС, Москва эту информацию не подтверждала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал причину, по которой Россия не отвечает зеркально на удары ВСУ.

